الجيش الوطني الليبي يدمر طائرة تركية محملة بالصواريخ في مصراتة

نجح الجيش الوطنى الليبي في تدمير طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة، من طراز "إيل - 76"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ لها.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أن سلاحه الجوي شن أيضا ثلاث غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12"، و"B14"، للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسة للجيش الليبي، أن طائراتها استهدفت طائرة نقل محملة بالذخائر والعتاد في مطار "مصراته العسكري"، ودمرتها بالكامل إضافة لثلاث ضربات أخرى تمت بالتزامن على ذات الموقع.