قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن نيكاراجوا قررت افتتاح سفارة لها لدى دولة فلسطين، موضحا أن نيكارجوا عينت مازن خفش، سفيرا مقيما لها، وهو من أصول فلسطينية من "نابلس" بالضفة الغربية.

وأضاف المالكي، - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وأنه يتواجد حاليا في رام الله، ويجري العمل معه من أجل تسهيل مهمته، معربا عن أمله بأن يتم فتح سفارات أخرى في فلسطين.

وعلى صعيد آخر، ندد المسؤول الفلسطيني، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المالكي، في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية، إن الاحتلال الإسرائيلي "يتغول" في توسيع أنشطته الاستيطانية بالأراضي الفلسطينيةبدعم من الإدارة الأمريكية الحالية.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك، في إطار المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بإدانة دولية واسعة للتصعيد الإسرائيلي في الأنشطة الاستيطانية، لما يشكله من تدمير لحل الدولتين، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءا من السياسة الحكومية "الكارثية" الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة كأداء أمام خيار حل الدولتين، وأن الهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو ضمها بالكامل .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وفتية، وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينين من محافظة بيت لحم، و4 مقدسيين بينهم فتيان، وحارس المسجد الأقصى مهند ادريس من محيط مصلى باب الرحمة داخل المسجد، بعد الاعتداء المبرح عليه وإصابته بجروح، واقتاده بحمالة الإسعاف إلى أحد مستشفيات الاحتلال بمدينة القدس.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة كوبر في رام الله وهو شقيق لأسيرين، واثنين من محافظة قلقيلية، كما اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة من أمام حاجز حوارة جنوب نابلس 3 فلسطينين بينهم أسير سابق قضى 12 عاما.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في تقرير اليوم، أن الأسير سلطان أحمد محمود خلوف (38 عاما) من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 21 احتجاجا على اعتقاله الإداري، موضحة أن تراجعا طرأ على الحالة الصحية للأسير خلوف القابع حاليا في زنازين معتقل (مجدو) وبات يشتكي حالياً من آلام حادة في الظهر وأوجاع في الرأس ودوار مستمر.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير خلوف بتاريخ 7 يوليو الماضي وجرى تمديد توقيفه، ومن ثم جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن 6 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على اعتقالهم الإداري وهم كل من: حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس ومضرب عن الطعام منذ (38) يوماً وهو أقدم الأسرى المضربين، وأحمد غنام (42 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل مضرب منذ 25 يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس يواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، والأسير وجدي العواودة (20 عاماً) من بلدة دورا مضرب منذ 10 أيام، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة في جنين ويواصل إضرابه لليوم الثامن، إضافة للأسير سلطان خلوف.