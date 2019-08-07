أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي أعداد منافذ بيع اللحوم التابعة للوحدات المحلية، بلغت 44 منفذا عبارة عن 22 شادرا لبيع اللحوم الطازجة البلدي من مزرعة مشروع عاداة، بسعر 100 جنيه الكيلو، و5 منافذ لبيع اللحوم الطازجة السوداني بسعر 75 جنيها للكيلو، و17 منفذا لبيع اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للعبوة زنة 900 جرام.

وقال المحافظ، إن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع الأساسية بالوحدات المحلية، بلغ 20 منفذا تقوم بطرح كيلو الأرز البلدي بسعر 8 جنيهات، وكيلو السكر بسعر 7.5 جنيه، وزيت الطعام عبوة 800 مم بسعر 13 جنيها، مؤكدًا أن إجمالي أعداد منافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة بلغ 26 منفذا منها 16 ثابت و10 متحرك، و26 منفذا تابعا لوزارة الداخلية "أمان" بالتنسيق مع الوحدات المحلية تقوم تلك المنافذ ببيع اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو ، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للعبوة 900 جرام .

وأوضح أن إجمالي المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة، بلغ 74 مجمعا استهلاكيا تشمل 24 بالمدن و50 بالقرى، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المنافذ الأخرى بنطاق المحافظة ، حيث يوجد 22 منفذا تابعا لمدارس الزراعة بمدرية التربية والتعليم و3 منافذ بمديرية الزراعة ، و279 منفذ جمعيتي بدائرة المحافظة، فضلًا عن 24 منفذا متحركا عبارة عن سيارات قطاع خاص متحركة.

وشدد محافظ البحيرة، على إحكام الرقابة والمتابعة على تلك المنافذ، لضمان حصول المواطنين على حاجتهم من اللحوم والسلع الأساسية بجودة وأسعار اقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.