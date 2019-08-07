أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم رفع زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت وزيت النخيل من حصص معدلات التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الزراعية، موضحة في بيان، إزالة هذه السلع من مشروع قائمة إدارة حصص معدلات التعريفة الجمركية المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، ما يعني أنها لن تخضع لقيود قد تفرض على منتجات أخرى، مثل القمح والذرة والأرز.

وأشارت الوزارة الصينية، إلى أن مشروع القائمة مفتوح أمام اقتراحات العامة حتى 22 أغسطس الجاري.

وانخفضت واردات الصين من فول الصويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9% على أساس سنوي، حيث انخفضت واردات فول الصويا الأمريكي بأكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.31 مليون طن، فيما قفزت واردات البلاد من فول الصويا من البرازيل بنسبة 8.46%، ونمت وارداتها من الأرجنتين بنسبة 23 ضعفًا لتصل إلى 15.2 مليون طن خلال الفترة ذاتها.