قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنَّ سامح شكري وزير الخارجية أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان".

وتناول الاتصال سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكشف حافظ، أنَّ الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية على كل المستويات، واتفقا على أهمية الاستمرار في تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقيّنز

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنَّ الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتباحث الجانبان حول مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حلحلة الأزمات المختلفة.

وأشار حافظ، إلى أنَّ الوزيرين تطرقا لترتيبات انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بفرنسا الشهر الجاري، وذلك في ضوء توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بها باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.