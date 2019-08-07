فوز 6 مشروعات بجامعة الإسكندرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي من أصل 7

هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الفرق البحثية بالجامعة، التي فازت مشروعاتها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج "أرسموس بلس" لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus - KA2- CBHE لعام 2019.

وقال الكردي، إن جامعة الإسكندرية حققت أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، لافتاً أن الفرق البحثية بالجامعة شاركت بـ6 مشروعات من أصل 7 تم قبولها للتمويل بجميع الجامعات المصرية.

وأِشار إلى أن هذه المشروعات في مجالات: علوم البحار والهندسة والطب والتراث الثقافي والتنمية المستدامة للصحاري والزراعة.