ضبطت إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، برئاسة اللواء يوسف عبدالحميد شباط، كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي بمنافذ بيع اللحوم والمطاعم.

وقال الدكتور سامي أبو العطا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن الحملات التفتيشية اليومية التي تشنها إدارة التفتيش بالمديرية أسفرت عن ضبط ما يزيد عن طن و742 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في الفترة ما بين 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري.

وأضاف أبو العطا لـ"الوطن"، أن الكمية المذكورة ضبطت في أماكن متفرقة لعدد من المطاعم ومحال الجزارة وشوادر بيع لحوم غير مذبوحة بالمجازر الحكومية، بجانب كمية من المجمدات والمصنعات.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير نحو 35 محضرا بأقسام الشرطة المختلفة، وجاري العرض على النيابة.