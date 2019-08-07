أُصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بحروق متنوعة بالجسم، اليوم، إثر اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بمقلاة زيت خاصة ببائع متجول بقرية صفط اللبن، التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لوحدة مباحث مركز المنيا من نقطة شرطة قرية زهرة، بوقوع حادث تصادم وإصابة 5 أشخاص.

انتقل المقدم أحمد يسري رئيس المباحث، تبين إصابة كل من (جون م.- عامين) مصاب بحروق بجميع أنحاء الجسم، وتم حجزه في مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج، و(مدحت م.- 15 عاما) مصاب بحروق بالزراع الأيمن والقدمين، و(يونان ح.- 54 عاما- فلاح)، مصاب بحروق بالقدم اليمني، و(مدحت م.- 32 عاما) مصاب بحروق بالقدمين، و(أرميا م.- 7 سنوات) مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالزراعين وأعلي الظهر، وجميعهم يقيمون في قرية صفط اللبن.

بتشكيل فريق من البحث الجنائي، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ن ر ح 4192" قيادة "مأمون ص." اصطدمت بمقلاة زيت خاصة بأحد البائعين الجائلين بالطريق، ما أدى إلي تطاير الزيت المغلي على المذكورين، وبسؤالهم اتهموا قائد السيارة بإحداث إصابتهم، وبمواجهة قائد السيارة إعترف بوقوع حادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة، وتم التحفظ علي السيارة والسائق.