اعلنت وزارة الاوقاف أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية 27989 صكا بإجمالي 50.380.200 جنيه حتى الآن، كما حققت كلٌّ من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفقا لبيان الأوقاف، صرف مكافأة 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية، و15 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.