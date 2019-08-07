قرر عدد من أعضاء الهيئة العليا السابقين، والصادر بحقهم قرار فصل من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل جبهة لإدارة الأزمة وتصحيح المسار، بقيادة الدكتور السيد البدوي، ضد رئيس الحزب الحالي وقال ياسر قوره، عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوفد، إن قيادات الوفد بالمحافظات اجتمعوا أمس، وقرروا تشكيل هذه الجبهة ليعود الحزب لمكانته التي يستحقها كأقدم الأحزاب السياسية.

وأضاف "قورة" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر شركة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، إنه تقرر تقسيم الجمهورية لمناطق جغرافية، وفق التقسيم الإداري للدولة المعمول به حاليا، كذلك اختيار منسق ومنسق مساعد لكل محافظة، واختيار الدكتور حاتم الأعصر، منسقا عاما للجبهة على مستوى الجمهورية، وحسن شعبان، منسق مساعد، والمهندس ياسر قورة، متحدثا رسميا للجبهة.

وتابع قورة، أن الجبهة قررت عقد أول اجتماع لها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لبحث اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإعادة الوفد لمساره الصحيح، ومبادئه وثوابته التي عاهد عليها الشعب المصري، بدءً من الحوار، وصولا لسحب الثقة إذا لم يسفر الحوار عن مواقف توافقية.