كلف اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم والألبان، على أن تكون البداية بمدينة الفيوم.

كما وجه، خلال اجتماع عقده مع اللواء حمدي سيد، بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بإنشاء منافذ لبيع وتوزيع المواد الغذائية بمدن ومراكز المحافظة، بتسهيل كل الإجراءات لإقامة تلك المنافذ والمعاينة في أسرع وقت.

واتفق مع مسؤول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على أن توفر المحافظة قطع من الأراضي تتراوح مساحاتها 200 متر للقطعة، لإنشاء منافذ لبيع كل المواد الغذائية واللحوم والألبان، وذلك لتحقيق توازن في أسعار السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار إلى أن إقامة تلك المنافذ يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين والتصدي للغلاء، وارتفاع الأسعار.