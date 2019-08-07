قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي سيتم تدميره.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الاستقرار والأمن، وكل من يحاول تبديد أموال الليبيين، وينمي بؤر الإرهاب داخل الأراضي الليبية".

وأكد أن هذه الحرب ليست من أجل الليبيين فقط، بل من أجل حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة والمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وأوضح أن ليبيا لن تكون إلا للشعب الليبي ولن تكون للمتأسلمين أو من عاثوا في الأرض فسادا ودمروا الدولة الليبية أو المتآمرين، مؤكدا أن القيادة الليبية على يقين أن الشعب الليبي يقف خلفها.

وأشار إلى أن الدول الصديقة التي يهمها الأمن والاستقرار تقف خلف القيادة الليبية، "وصلنا إلى عقر دار الإرهابيين ونعلم أموالهم وكيف ينشرونها وأين، جنودنا يحاربون في معركة مقدسة في مواجهة الإرهابيين وهم كعمر المختار في جهاده".

ووجه المسماري التحية للشعب الليبي قائلا: "أي هدف يشكل تحديد سيتم تدميره، مستمرون في القتال والشعب الليبي يعلم أن هذا ليس قضية سلطة أو مال بل قضية وطن ضائع ومسؤولين عن إعادته لأهله وبإحلال الاستقرار في ليبيا ستستقر دول الجوار والدول التي لها شراكات مع ليبيا".