عدد الوطن غدا الخميس

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الخميس.. «السيسي» في افتتاح مجمع «الأسمدة»: «الأشرار مش هيقدروا يهدوا مصر»، الرئيس: «الدول بتنهض بالخلق والتعليم والجهد والصبر.. وهنفضل نبني.. ولازم نحضن أولادنا ضد الفكر الهدام»

كما تقرأ.. «غاز المتوسط».. مفتاح مصر لدخول الطاقة العاليمة، «البترول»: يؤسس سوقا للغاز بأسعار تنافسية.. ويؤكد قوة «القاهرة» كمركز لتداوله، الحكومة المصرية تشجع الشركات الأجنبية على مواصلة التنقيب وتوسيع العمل في الحقول الحالية بتسوية مديونيتها

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الأهلي والزمالك يستعدان لأفريقيا، صفقات «الأحمر» الجديدة خارج جلسات «لاسارتي» أمام «اطلع بره».. ووعود لـ«سعد ومحمود ونيدفيد» بالقيد واستمرار المفاوضات مع «كهربا» للانضمام في يناير