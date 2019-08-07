أكدت لجنة الحوار والوساطة الجزائرية، ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية- بحسب ما نقلت "العربية الحدث".

ورفضت هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر، استقالة رئيسهم، كما أقرت الشروع الفوري بالحوار الوطني وفق أجندة يتم الإعلان عنها لاحقًا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

كان قد أعلن منسق لجنة الحوار والوساطة في الجزائر كريم يونس، منذ أيام، عقد اجتماعا، لدراسة مصير اللجنة.

وكان يونس قد أكد أن العديد من الشخصيات الوطنية استجابت للدعوة التي وجهتها اللجنة، مضيفا أن من رفض الدعوة له أسبابه الشخصية، مجددا موقف اللجنة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة، خلال هذا الأسبوع، كشرط أولي لبداية الحوار.