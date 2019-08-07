قال أحمد عنتر، وكيل وزارة الصناعة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، إن التمثيل التجاري يعمل في سياق الدولة ولتهيئة مناخ الأعمال للقطاعين الخاص والحكومي حتى يعملون في بيئة جاذبة للاستثمار في مصر لتوفير فرص عمل وزياده الصادرات المصرية.

وأضاف عنتر، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن الجهاز يعمل على تنمية الصادرات المصرية وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات التجارية ومحاولة حل النزاعات التجارية، وأنه يتم المشاركة في المعارض الدولية واستقدام بعثات مشترين لمصر وإرسال بعثات تجارية مصرية للدول المعتمده فيها مصر.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن هناك كمية كبيرة من الأعمال التي يتم بذلها في هذا الإطار ولترشيد الواردات الأجنبية لمصر وهي غير المقتصرة على السلع الاستهلاكية، بينما يتم استيراد عددا من السلع الرأس مالية والتي تدخل في الصناعات المصرية.

وأشار إلى أن هناك سلعا استراتيجية تحتاجها مصر ويتم توفيرها بأحسن الأسعار من أفضل الأسواق بجانب حل النزاعات التجارية بين الشركات بعضها البعض.