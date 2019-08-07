أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، عن فخره بالمشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، قائلا "السيسي رجل حبانا الله به، وجاء في الوقت المناسب، والله مفيش وقت للتأخر عن تحقيق نهضة اقتصادية".

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر تأخرت كثيرًا في كل القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على سباق الزمن، لكي يعود بمصر إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن السيسي يسابق الزمن لتحقيق إصلاحات اقتصادية، مضيفًا: "العمل يحدث ليل نهار من أجل نهضة مصر"، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على تحسين هذه الموارد.