قال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتكفل بعلاج المصابين في حادث معهد الأورام بالإضافة إلى أنهم سيحصرون احتياجات معهد الأورام، مؤكدا أن بيت الزكاة يخصص ألف جنيه شهريًا لأسر شهداء حادث مسجد الروضة حتى الآن، بالإضافة إلى ترميم المنازل وتيسير الزواج والخدمات الأخرى.

وأضاف النحاس، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن بيت الزكاة ينفذ سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن الدولة تقف في ظهر كل مواطن، والمجتمع المدني يُساند الدولة في كافة مشروعاتها، حيث إن بيت الزكاة قام بمسح قرى في 27 محافظة للوصول للأكثر فقرًا.

وأشار أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إلى أن الثقة في بيت الزكاة والصدقات المصري تزداد بشكل مستمر، كما أن شيخ الأزهر أحمد الطيب حريص على وصول الصرف لمستحقيه بشكل مباشر، وأن يتم صرف الزكاة في جميع الأوجه، كما أن بيت الزكاة يتحمل تكاليف توصيل المياه للقرى الأشد فقرًا، إضافة إلى مشاركتهم في علاج مرضى الغسيل الكلوي.

واستكمل: "نرصد 10 مليون جنيه لصالح معهد القلب، و10 مليون جنيه لصالح معهد الأورام"، مشيرًا إلى أنهم ينفقون 35 مليون جنيه على الحالات المرضية.

وأوضح أن توفير الإسكان لغير القادرين ضمن أهداف مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم فرش 1096 وحدة سكنية لغير القادرين، متابعًا: "نفرش 4500 شقة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر"، فضلًا عن قيام بيت الزكاة بعمل تيسير للزواج بحوالي مساعدة ألف حالة في العام الواحد.

وتابع: "نحافظ على توصيل الخدمة بشكل مستمر إلى مستحقيها"، لافتًا إلى أنهم حريصون على عدم عمل إعلانات كثيرة عن بيت الزكاة، وأن إعلانات بيت الزكاة بسيطة وتكون مباشرة.