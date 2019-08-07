تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير أرقى الخدمات والتجهيزات للحجاج خلال أدائهم مناسك الحج منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين ، حسبما أكد الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN".

وأوضح مشاط، أن وزارة الحج والعمرة السعودية نسقت مع جميع القطاعات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن، وجرى استكمال جميع استعداداتها من التجهيزات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام لانتقالهم بعد عدة أيام لمشعل منى في يوم التروية ثم إلى التوجه لجبل عرفات.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إلى أن المشاريع الضخمة التي قامت بها المملكة السعودية كان لها الأثر البالغ في توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام سواء في سكنهم أو تنقلاتهم.