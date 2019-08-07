صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير، الناتجة عن إلغاء الهند للمادة "370" من الدستور.

وأعربت السعودية عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، وأكدت أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، داعية الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"

وكانت باكستان قد طردت السفير الهندي من بلادها، الأربعاء، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وجاء تصعيد باكستان بعد أن تم إخضاع كشمير الهندية للإغلاق الشامل، الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت الإثنين الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عاما.