"مركز المرأة " يشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش بـ5 محافظات بالعيد

أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش والعنف الجنسي بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر المركز في بيان له، أنه شكل غرفة عمليات تتبع برنامج المساعدة القانونية بالمركز في 5 محافظات هي: "الدقهلية، والقاهرة، والشرقية، والغربية، والإسكندرية"، برئاسة مديرتا وحدة الرصد والتوثيق.

وأوضح رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، واصفا تلك الظاهرة بـ"الآفة" التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أنهم يتلقون الشكاوى ورصد اعتداءات التحرش على الأرقام التالية:

01011189178، 01271961705، 01003760855، 01091714888، 01226489414