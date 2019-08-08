آخرها بصحيفة أمريكية.. 4 جرائم عنف بالولايات المتحدة خلال أسبوعين

أخلت الشرطة الأمريكية مقر صحيفة "يو إس إيه توداي" في بلدية ماكلين بولاية فرجينيا، بضواحي العاصمة واشنطن، بعد أنباء عن وجود مسلح داخله، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وذكرت شرطة مقاطعة فيرفاكس، التي تضم البلدية المذكورة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتعامل مع تقارير عن وجود رجل مسلح داخل مجمع غانيت.. في ماكلين".

وأكدت الشرطة أن عناصرها يعملون على إخلاء المبنى، ولم يتم العثور على أي دليل على أعمال عنف أو إصابات حتى الآن، ودعت السكان إلى الابتعاد عن تلك المنطقة.

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين العديد من حالات العنف، قتلى مهرجان الثوم في كاليفورنيا، افتتحوا أسبوع إطلاق النيران في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الشرطة مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، في إطلاق نار بمهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا، يوم 30 يوليو الماضي، مؤكدة مقتل المشتبه فيه لقيامه بالهجوم.

وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يفرون من المهرجان المقام على مسافة 48 كيلومتراً جنوب مدينة "سان خوسيه"، باسم "جيلروي جارليك"، فيما قال شهود عيان إن مُنفِّذ الهجوم كان يطلق النار في كل مكان، وبدا واضحاً أنه لم يكن يستهدف شخصاً بعينه.

Shooting Gilroy Garlic Festival pic.twitter.com/EgwL7baNse — roach rocha (@roach_Rocha95) July 29, 2019

ومن كاليفورنيا إلى ولاية ميسيسيبي، أعلنت السلطات الأمريكية في 30 يوليو الماضي، أن مسلحا أطلق النار على شخصين فأرداهما قتيلين وأصاب ضابط شرطة وشخص آخر قبل إطلاق النار عليه واعتقاله، الثلاثاء، عند فرع لوول مارت شمالي ولاية مسيسيبي.

وأشارت شبكة "دبليو إتش بي كيو تي في"، إلى أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما في الحادث كانا من موظفي وول مارت، حيث تم العثور على شخص ميت في المتجر وآخر عثر عليه ميتا في ساحة انتظار السيارات، بعدما حولت عملية إطلاق النار الصباح الهادئ إلى حالة من الذعر في مركز وول مارت سوبرسنتر في ساوثافن، إحدى ضواحي مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وشهد 4 أغسطس الماضي، سقوط عدد من القتلى والجرحى في حادث عنف جديد بالولايات المتحدة، إذ أعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقالت الشرطة في تغريدة "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري، الوضع ما زال يتطوّر"، مضيفة "تلقّينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، أنه سقط "عدة قتلى" في إطلاق النار الذي حصل في المركز التجاري، مضيفةً أنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، ولكنها لم تحدد عدد القتلى.