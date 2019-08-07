قال السفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي، إن السفارة السعودية بالقاهرة دشنت مبادرة "روابط الدم" على مدار يومين للتبرع بالدم لمصابي حادث معهد الأورام الإرهابي، موضحًا أن هذا يُعد جزءا بسيطا ويسيرا للتعبير عن تضامن المملكة مع مصر حكومة وقيادة وشعبًا وتأتي في إطار الروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف نقلي، خلال حواره مع كاميرا برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أن تلك المبادرة تهدف إلى التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله وصوره.

ووجه السفير السعودي، الشكر والتقدير للقائمين على جامعة القاهرة بعد إرسالهم سيارات نقل دم إلى مقر سفارة المملكة العربية السعودية، من أجل تمكين منسوبي السفارة وجميع منسوبي بعثة المملكة العربية السعودية في مصر من التبرع في بالدم في هذا اليوم، مؤكدًا أن المباردة ستستمر حتى غدًا أيضًا.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.