سفير مصر بالسعودية: الناخبون يتوافدون بكثافة في اليوم الأخير للتصويت

قال ناصر حمدي سفير مصر لدى السعودية، إن الناخبين يتوافدون بكثافة في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، أن الأسر حرصت على اصطحاب أطفالهم خلال الذهاب للتصويت في انتخابات الرئاسة، مضيفًا أن هناك إقبالًا ملحوظا من كبار السن وذوي الاحتياجات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.