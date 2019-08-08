بدأ حي وسط الإسكندرية، الأربعاء، إصلاح الهبوط الأرضي الثاني الكائن بشارع عبدالحميد بدوي مع شامبليون اتجاه جامع القائد إبراهيم، وسط المدينة.

وتفقد العميد فادي وديع، رئيس الحي، الهبوط المذكور، بحضور سكرتير عام الحي، مهندس التنظيم المختص بالمنطقة، ومديرة الطرق بحي وسط.

وُقع الكشف على جميع الحفر بمنطقة الهبوط بمعرفة مهندس التنظيم المختص، للإفادة عن عدم تأثير أعمال إعادة الشيء لأصله على العقارات المجاورة، حيث جرى معاينة 4 حفر ناتجة عن الهبوط، تقع جميعها تحت الأسفلت والرصيف وبنهر الطريق، وكُتب التقرير الفني.

وأكد رئيس الحي أنه جاري العمل لإصلاح الهبوط بأسرع وقت، بأنسب الطرق والمعدات لإعادة الشيء لأصله، بما لا يضر بالعقارات المجاورة.