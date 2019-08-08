حالة من الصدمة انتابت المواطنين بعد الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب بعد زيادة 9 جنيهات في سعر الجرام عيار 21 بمنتصف تعاملات، اليوم، إلا أن هذه الزيادة سبقتها زيادة أخرى بمستهل التعاملات تسببت في قفزة بمقدار 20 جنيها عن أسعار يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 669 جنيها، الإثنين، مقابل 689 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم غير مسبوقة.

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ارتفاع أسعار الذهب ليست محلية فقط ولكنها على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف، أن سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل، حيث كان سعر الأوقية 1470 دولارًا، وارتفعت ووصلت لـ1510 دولارات للأوقية، بما يعني أن جرام الذهب في السوق المحلي بقى 686 للجرام عيار 21.

واستطرد أن كل الأسواق على مستوى العالم تستقي الأسعار من سعر البورصات العالمية، و"عندنا المشاكل الاقتصادية بين أمريكا والصين والمشاكل الموجودة في منطقة مضيق هرمز بسبب إيران وسطوها على ناقلات النفط".

وأوضح أن كل ذلك يصب في ارتفعات أسعار الذهب، مؤكدا أن أسعار الذهب تتأثر بالحالة السياسية والاقتصادية.

الأسعار المتوقعة

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 1000 جنيه خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن الزيادة في أسعار الذهب جاءت نتيجة التعريفة الجمركية، ونظام الضرائب في أمريكا، وتأثيره على سوق الذهب العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الضرائب المفروضة على صادرات الصين 10%، ما تسبب في هذه الأزمة.

وتابع أن الأونصة "إحدى وحدات قياس الكتلة" من الذهب بلغ سعرها 1430 دولارا، واليوم وصلت إلى 1500 دولار للأونصة عيار 21 جرام، وهي زيادة رهيبة.

واستطرد: "الدهب كان بـ640 جنيه للجرام عيار 21 ووصل لـ 685، ومتوقعين الزيادة دي وفي خلال 3 شهور تصل ألف جنيه".

وأكد أن هناك حالة ركود كبيرة في السوق و"دا هيخلي ناس كتير تسيب المهنة"، وتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، لأن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي.

وقفزت أسعار الذهب 1%، اليوم، إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.