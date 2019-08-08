بسبب "معرفة قديمة".. هيثم شاكر يتصدر تريند "تويتر"

تصدر الفنان هيثم شاكر، تريند موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، بعد ساعتين من طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

وكان شاكر، قد مهّد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي "ياما ياما" و"ماتوصنيش"، كما أطلق مؤخرا كليب أغنية "ماتوصنيش"، التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تماما من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

ويضم الألبوم 14 أغنية وهم، "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم شاكر، أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، ومحمد رفاعي، ومحمد القاياني، ورمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.