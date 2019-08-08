أسفر الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام، يوم الأحد الماضي، عن الكثير من الأضرار في منازل قرب موقع الحادث.

ونشرت الفنانة اليمنية أروى، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما أصاب منزلها من تهشم بعض الزجاج نتيجة وقوع الحادث، من خلال صور من شرفة منزلها الواقع في محيط الانفجار، وعلقت على الصور قائلة، "إنها بخير، وأن ما أصاب منزلها كان مجرد تلفيات في الزجاج".

وقالت في تدوينتها، "الحمد لله ما في خسائر مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين".

والفنانة أروى هى مطربة ومذيعة يمنية، تقيم بالقاهرة شاركت في العديد من المهرجانات الغنائية والوطنية في اليمن، وقدمت أول ألبوماتها الغنائية في عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك.

وكانت شاركت الفنانة أروى بالتمثيل في مسلسل "زي الورد" عام 2012 للمخرج سعد هنداوي ومن بطولة "يوسف الشريف، درة وصلاح عبد الله" وقامت بتقديم عدد من البرامج مثل برنامج "الليلة دي" وبرنامج "تحت السيطرة".