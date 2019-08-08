«الكل كان بيساعد».. شاهد يتحدث عن «جدعنة وشهامة» المصريين أثناء مساعدة ضحايا معهد الأورام

كشف محمد الجوهري، أحد سكان منطقة المنيل الذي تمكن من مساعدة 40 ضحية في الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام الأحد الماضي، تفاصيل الواقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويُعرض على شاشة "DMC".

وذكر الجوهري، أنه شاهد الانفجار الذي حدث بمحيط معهد الأورام أثناء عودته من عمله، وحاول بأقصى جهد نقل المرضى بمساعدة مواطنين أخرين لسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف بدأت في التواجد بعد حادث الانفجار بحوالي 5 دقائق.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين رجال الإطفاء والمواطنين وكذلك تعاون المواطنين مع سيارات الإسعاف، حيث ذكر أن المواطنين قاموا بتوسيع الطريق لسيارات الإسعاف والإطفاء لتقوم بعملها في إطفاء الحرائق، "فيه ناس كانت بتطفي بطفايات الحريق الخاصة بها، سواء من سياراتهم أو من الشقق السكنية".

وتابع: "هي دي جدعنه ولاد البلد.. أنا مكنتش بفكر في نفسي وكان همي الناس اللي تعبانة، إحنا رجالة مصر وده واجب علينا"، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين في الحادث الأليم.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.