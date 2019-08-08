سخر الدكتور عبدالعزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، من فتاوى بعض علماء الأزهر الشريف، بجواز التضحية بدجاجة قائلا: "طب خليها ديك".

وقال النجار، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الأمر مدعاة للضحك، مشيرا إلى أن الأضحية سنة وليست فرض وبالتالي لا تجوز على غير المستطيع مشيدا بفتوى دار الإفتاء المصرية بعدم جواز تقسيط الأضحية.

وأشار النجار إلى أن غير المستطيع خفف الله عنه الأضحية، مشددا على أن الله لا يأمر ابن آدم بشيء في غير استطاعته.

وأوضح النجار أن الفقهاء حددوا سن معين للأضحية من البقر والماعز والجاموس وغيرهم مشيرًا أنه لا يجوز ذبح أضحية سنها أقل من السن الذي حدده العلماء مستنكرًا: "إذا كان الغنم او البقر لو نقص عن السن ميصلحش أضحية يبقى أجيب ديك وبعدين لما أجيب ديك ولا دكر بط هوزعه على مين ولا مين".

وأكد النجار أن عادة الفلاحين في الماضي أن يذبحوا أي شيء مثل الدواجن والبط، مشيرا إلى أنها لا تعتبر أضحية.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف قال إن المذاهب الأربعة اشترطت أن تكون الأضحية من "النعم، الإبل، بقر، غنم" لافتًا أن المذهب الظاهري له رأي آخر.

وأوضح الهلالي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن المذهب الظاهري يقول أنه يجوز التضحية بكل ما يٌذبح مثل الطير والدواجن وغيرها لافتا إلى أنه يطرح هذا الرأي للمعرفة ولمن أراد أن يقلده له مطلق الحرية باعتباره رأيا فقهيا.