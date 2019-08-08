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أبراج الضغط خطر يصعق أهالي القاوية.. والكهرباء: "هاتولنا فلوس من المحافظة"

حفلات لدعم القلعة البيضاء: فلسطين والزمالك وجهان لعملة واحدة

حفلات لدعم القلعة البيضاء: فلسطين والزمالك وجهان لعملة واحدة

8 آلاف مستفيد من 125 دورة بمركز سقارة لأبناء المحليات في العام الجديد

8 آلاف مستفيد من 125 دورة بمركز سقارة لأبناء المحليات في العام الجديد

"عمرك ميقلش عن 15 سنة".. 5 شروط واجبة لتكون عضوا بمنظمة نقابية عمالية

"عمرك ميقلش عن 15 سنة".. 5 شروط واجبة لتكون عضوا بمنظمة نقابية عمالية

اليوم.. اختتام المعسكر الشبابي الثاني لمبادرة "إيدك معانا"

اليوم.. اختتام المعسكر الشبابي الثاني لمبادرة "إيدك معانا"

"هنجيبك".. 420 كاميرا لمراقبة شوارع الغردقة إليكترونيا

"هنجيبك".. 420 كاميرا لمراقبة شوارع الغردقة إليكترونيا

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عبد العظيم درويش وحكاية مقال "الرصاصة لا تزال في قلبي"

فيديو.. الإرهاب ومصروف مصر ومدينة الرخام.. رسائل السيسي للمصريين اليوم

فيديو.. الإرهاب ومصروف مصر ومدينة الرخام.. رسائل السيسي للمصريين اليوم

أنقذ 40 ضحية.. بطل حريق معهد الأورام لـ"الوطن": كوابيس الدم تطاردني

فيديو.. تفاصيل افتتاح السيسي مجمع الأسمدة: الدول تبنى بالصبر

فيديو.. تفاصيل افتتاح السيسي مجمع الأسمدة: الدول تبنى بالصبر

"س و ج".. كل ما تريد أن تعرفه عن فضل صيام يوم عرفة

"س و ج".. كل ما تريد أن تعرفه عن فضل صيام يوم عرفة

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