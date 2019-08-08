ضرب زلزال تبلغ قوته 6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة ييلان بشمال شرق تايوان، صباح اليوم الخميس 8 أغسطس، وفقا لمكتب الطقس المركزي "CWB".

كان مركز الزلزال على بعد 36.5 كم جنوب شرق مقاطعة ييلان على عمق 22.5 كيلومترًا، وشعر بالتأثير الفعلي للهزة، سكان مقاطعة ييلان وفي مقاطعة هوالين ومدينة تايبيه الجديدة ومقاطعة هسينشو ومدينتي تاويوان وتايتشونغ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الزلزال، وفقا لـ"taiwannews"

وتقع تايوان في منطقة الزلازل في المحيط الهادئ "وغالبا ما تتعرض للهزات، مثلما حدث في زلزال عام 1999 الذي أودى بحياة أكثر من 2300 شخص".