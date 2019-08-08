كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، عن علامات معينة للتمييز بين اللحوم الفاسدة وبين السليمة.

وقال القرش، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، إن الحوم السليمة دائمًا ما تكون مختومة بالختم الأحمر القرمزي على كل قطعة لحم، مشددًا على أنه يجب التأكد من وجود الأختام قبل الشراء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن اللحوم الفاسدة تظهر عليها العديد من العلامات الواضحة، وعادة ما تكون لها رائحة مختلفة وتظهر عليها علامات خضراء أو تجمعات بيضاء من البكتيريا عند الغلي، وتكون أطراف اللحوم سوداء.

وشدد القرش على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوق فيها، ومن المجازر المعتمدة، وفي حالة رؤية أي من هذه المظاهر على اللحوم يجب التبليغ والإخطار في أسرع وقت.