طرد البرلمان الكيني النائبة زليخة حسن، من جلسته، أمس، في أثناء مناقشة موضوع النزاع الحدودي مع الصومال المجاورة، لاصطحابها رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر إلى جلسة البرلمان، بسبب "ظرف طارئ" أجبرها على ذلك، حسبما أوضحت لرئيس البرلمان كريستوفر أوموليلي.

وقال رئيس البرلمان، إنَّ تلك الخطوة "لم يسبق لها مثيل"، وأمر بطردها، وجرى تعليق عمل الجلسة لمدة 15 دقيقة، حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام كينية.

The moment when Kwale Women Rep Zulekha Hassan was kicked out of Parliament with her 5-month-old baby pic.twitter.com/TWXZgCW2it — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) August 7, 2019

وصرحت "زليخة" لوسائل الإعلام: "بينما نحن نطالب بمزيد من التمثيل النسائي في البرلمان، نحتاج إلى توفير أجواء صديقة للأسرة داخله".

واعتبر زعيم الأغلبية في البرلمان آدن دوالي، تصرف النائبة "خارجا عن النظام" و"سوء سلوك جسيم"، وتجب علينا حماية هيبة البرلمان، فيما اقترح أحد النواب توفير مكان للرضاعة الطبيعية داخل البرلمان.

وأقرت كينيا مشروع قانون، في العام 2017، يلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن للأمهات لرعاية وإرضاع أطفالهن.