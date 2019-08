طرد البرلمان الكيني النائبة زليخة حسن، من جلسته، أمس، في أثناء مناقشة موضوع النزاع الحدودي مع الصومال المجاورة، لاصطحابها رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر إلى جلسة البرلمان، بسبب "ظرف طارئ" أجبرها على ذلك، حسبما أوضحت لرئيس البرلمان كريستوفر أوموليلي.

وقال رئيس البرلمان، إنَّ تلك الخطوة "لم يسبق لها مثيل"، وأمر بطردها، وجرى تعليق عمل الجلسة لمدة 15 دقيقة، حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام كينية.

The moment when Kwale Women Rep Zulekha Hassan was kicked out of Parliament with her 5-month-old baby pic.twitter.com/TWXZgCW2it