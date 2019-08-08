سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا بين الارتفاع والانخفاض بشكل طفيف أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس الموافق 8 أغسطس في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وترصد "الوطن" أسعار صرفه على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.48 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 18.47 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر 18.45 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.