قال محمد كمال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية بالقاهرة، إنه في كل عام دراسي، تستقبل المدن الجامعية ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، حيث يتم توفير الإقامة والتغذية والأمن وتهيئة مكان مناسب للطلاب، بجانب إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للمقيمين بالمدن على مدار فترة اقامتهم.

وأضاف "كمال" لـ"الوطن"، أن رسوم المدنية الجامعية تبلغ 350 جنيها، (165جنيه + 185 تغذية)، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتوفير المفروشات والأثاث وعمل الصيانة لجميع مباني المدن الجامعية (طلبة - طالبات).

وأكد كمال، أن المدينة الجامعية تقوم بالتجديد الشامل لبعض المباني من (دهان، وصيانة، وترميم للمباني القديمة، وتزويد المباني بالبطاطين)، لافتاً إلى أن المدن الجامعية تنقسم إلى مدن للطلبة بنين، مثل مدينة الطلبة بين السرايات ومدينة الشيخ زايد، ومدن للطالبات مثل مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

وأوضح كمال، أن الإقامة في المدينة الجامعية لها عدد من القواعد التي يجب علي الطالب اتباعها لأنه ف حين مخالفتها يكون هناك عدد من الجزاءات وهي كالتالي: أنه في حالة تبديل الغرف الغير رسمية بدون علم الإدارة وبدون عمل إجراءات التبديل يأخذ إنذار ثم إخلاء.

- عدم العناية بنظافة الحجرة ومحتوياتها من المفروشات وخلافة يأخذ إنذار ثم إخلاء نهائي.

- التأخير بدون إذن خارج المدينة عن المواعيد الرسمية (طلبة ـ طالبات) يأخد إنذار ثم إخلاء نهائي.

- الظهور بملابس غير لائقة خارج المبنى يأخذ إنذار ثم إخلاء نهائي.

وأوضح أنه من شروط الإقامة عدم استخدام الوصلات الكهربائية الخارجية التي تؤثر على احمال الكهرباء، وفي حالة فقد بطاقة الأقامة بالمدن يقوم الطالب بسداد غرامة ثم إخلاء لإسبوع ثم إخلاء نهائي، وفي حالة اعتلاء أسطح المباني السكنية ينذر الطالب أولاً ثم يتم إخلائه، بالإضافة إلى أن الدخول إلي المدينة الرياضية واستخدام الملاعب وحمام السباحة والأدوات بدون أذن وفي غير أوقات العمل يتعرض الطالب لإخلاء نهائي.