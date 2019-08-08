كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة سحب مظروف الملفات للشهادات العربية المعادلة للثانوية العامة لمنتصف الشهر الجاري، فضلا عن مد فترتها للشعادات المعادلة الأجنبية حتى مطلع نهاية أغسطس الجاري.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء تلقي طلبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للثانوية العامة، بصرف أوراق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 ـ 2020، اعتبارا من 24 يوليو الماضي، وحتى الخميس، الموافق 8/8/2019، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعية بالإسكندرية وأسيوط.