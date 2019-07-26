قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قصر النيل لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم طالب 19 سنة، وقرر أنه حال سيره بشارع كورنيش النيل "وسط البلد"، استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وادعى أنه أحد أفراد الشرطة وطلب منه إبراز تحقيق شخصيته والهاتف المحمول خاصته وأثناء ذلك قام بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه مسجل خطر 33 سنة سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمناقشته أعترف بتفاصيل الجريمة.