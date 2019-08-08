كشف الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، عن أنَّ إجمالي حجم التبرعات التي وصلت المعهد بلغ أول أمس الثلاثاء 5.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنَّ المعهد استقبل أمس الأربعاء، تبرعات بـ10 ملايين جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لتصل إجمالي التبرعات إلى 15.5 مليون جنيه.

وأضاف "أبو القاسم"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه يجرى حصر إجمالي قيمة التبرعات التي تمّ إرسالها للمعهد، سواء كانت عن طريق الإرسال المباشر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة أو للمعهد، منوها بأنَّه سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وتوجه عميد معهد الأورام، بالشكر والتقدير لكل من أسهم أو سيسهم في تطوير المعهد سواء كان ذلك في صورة مادية أو عينية، لافتًا إلى أنَّ العمل يعمل بصورة طبيعية وبمعدلات فائقة السرعة لاستعادة طبيعته مثل السابق، تزامنًا مع خطة تطويره لرفع كفاءته واستعادة قدرته الاستيعابية للمرضى.