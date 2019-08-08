أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، على أن يستأنف العمل في البنوك صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الحالي.

ورصدت "الوطن" وسائل تحويل الأموال وقت إجازة البنوك، كالتالي:

تطبيق تحويل

من خلال هذا التطبيق يمكن تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، من خلال تحميل التطبيق والتوجه لإحدى شركات المحمول، أو التوجه للبنوك المشتركة في الخدمة، وهي البنك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية، وهي خدمة يقدمها البنك المركزي.

ويُستخدم التطبيق كمحفظة إلكترونية، يمكن من خلالها تحويل الأموال أو دفع الفواتير، ويمكن الاشتراك بالخدمة من سن 16 عاما، ويتطلب الاشتراك في الخدمة صورة البطاقة، ورقم الهاتف المحمول.

خدمة فودافون كاش

الخدمة تقدمها فودافون كاش وهي محفظة إلكترونية لتحويل الأموال لأي شخص، ولكن يتطلب التحويل اشتراك الطرفين في الخاصية، ويمكن استخدام الخاصية من خلال فروع فودافون، وللاشتراك في الخدمة يتم التوجه لفرع فودافون بالبطاقة، ويتم الاشتراك في الخدمة، ثم تصل رسالة تضع من خلالها الرقم السري لاستخدامه في باقي التعاملات.

خدمة Bee

يمكن من خلال خدمة Bee تسديد وتحويل الأموال في أي وقت ولأي مكان يقبل Bee كوسيلة دفع، وتتوفر الخدمة في المنافذ والصيدليات والأكشاك، وللتعرف على أقرب منفذ للخدمة، يمكن الاتصال بـ16233.