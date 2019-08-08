البشاشة والقبول والاحترافية في الأداء، سمات ترسخت في أذهان المشاهد المصري عن النجم الراحل أبو بكر عزت، الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده الـ86، وورثتها عنه نجلته سماح أبو كرت عزت، التي تتحدث لـ"الوطن" عن ذكريات زواجها ونصائح والدها التي لم تفارقها إلى اليوم.

مغادرة القاهرة للاستقرار في الإسماعيلية، أول ما أثر في نفسية النجم الراحل عند زواج ابنته الكبرى "سماح"، لتتذكر نصائحه ومحاولة طمأنته لها بأن أهم ما في العلاقة الزوجية هو الصدق في التعامل والاحترام والحنان، وأن الماديات آخر شيء يمكن أن يشغل الشخص، ليشوب إحساس الفرحة بداخله حزنًا على ابتعادها عنه في محافظة أخرى، إلا أنه كان دائم الزيارة لها.

لم تسأل "سماح" والدها أبو بكر عزت، قبل ذلك، عن سبب اختياره لاسمها، ورغم ذلك تميل إلى تسميته لذلك لقدرته الكبيرة على التسامح والتعامل بهذا المنطق طوال حياته وتوريثه لها تلك الصفة، فلم يكن يومًا ساعيًا وراء الأدوار أو متناحرًا على شخص أخذ منه دور معتبرًا كل شيء رزق؛ ليقول دائما عبارة "النجاح يستوعب الجميع".

الخجل، صفة لم يعرفها الكثير من جمهور أبو بكر عزت، لتقول نجلته الكبرى إنه لم يكن يتحدث عن نفسه، وكان يخجل كثيرا عندما يمتدحه شخصًا حتى أن وجهه كان سريع الإحمرار في مثل تلك المواقف، كما أنه كان معطاءً بطبعه ويغمر الجميع بالحنان، وكان مؤمنًا بأن الانسان يجب أن تعيش طفولته فيه وأن تلك الطفولة تظهر دائمًا على ملامحه رغم عمره الطويل من خلال البشاشة والابتسامة الدائمة والتصالح مع الغير، فكان مع أحفاده طفلا لا يختلف عنهم.