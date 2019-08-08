يعتبر الفنان أبوبكر عزت واحدا من الفنانين المميزين في تاريخ السينما المصرية، فهو صاحب موهبة شديدة الخصوصية، استطاع من خلالها أن يقدم أدوارا مختلفة في عدد كبير من الأفلام، جعلت منه دينمو أو محركا لتلك الأعمال.

كانت بدايته الفنية في مسرح الجامعة وبعد تخرجه في كلية الآداب جامعة القاهرة، انضم للعديد من الفرق المسرحية مثل "المسرح الحر، ومسرح الريحاني"، وفي نهاية خمسينيات القرن الماضي بدأ العمل في السينما محققا نجاحات كثيرة.

وُلد الفنان أبو بكر عزت في مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 1933 وفي ذكرى ميلاده تستعرض "الوطن" أبرز الأدوار السينمائية التي قدمها خلال مسيرته.

30 يوم في السجن

في عام 1966 شارك أبو بكر عزت في بطولة فيلم "30 يوم في السجن" أمام فريد شوقي وكان يسرد الفيلم حكاية أمشير الفتوة الذي يعمل بملهى ليلي يملكه صديقه الثري مدحت الشماشيري والذي جسد شخصيته الفنان أبو بكر عزت، ويصدر حكم قضائي على مدحت بالسجن شهرًا بعد أن تسبب في حرق شارب رجل من أثرياء الصعيد يدعى النجعاوي، ويدخل أمشير السجن بدلاً منه ليقضي مدة العقوبة مقابل مبلغ من المال، وتستمر أحداث الفيلم.

شارك في بطولة الفيلم "فريد شوقي، نوال أبو الفتوح، محمد رضا وثلاثي أضواء المسرح" والفيلم مأخوذ عن قصة كتبها كل من بديع خيري ونجيب الريحاني ووضع السيناريو والحوار عبد الحي أديب وبهجت قمر ومن إخراج نيازي مصطفى.

ميرامار

عام 1969 قدم الفنان أبو بكر عزت مع المخرج الكبير كمال الشيخ فيلم "ميرامار" المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "حسني علام".

وضم الفيلم مجموعة كبير من النجوم مثل "شادية، يوسف وهبي، يوسف شعبان، عماد حمدي ونادية الجندي" وكتب السيناريو والحوار للفيلم ممدوح الليثي.

فوزية البرجوازية

عام 1985 شارك أبو بكر عزت في الفيلم التليفزيوني "فوزية البرجوازية" والذي يستعرض العلاقة بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة في شكل ساخر، من خلال سكان منطقة شعبية واحدة، وجسد الفنان أبو بكر عزت شخصية "بدار الحلاق" خلال أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف الكاتب أحمد رجب وسيناريو وحوار عاطف بشاي ومن إخراج إبراهيم الشقنقيري، وبطولة " إسعاد يونس، صلاح السعدني، سناء شافع ونبيلة السيد".

الإمبراطور

ومن الأدوار الهامة في مسيرة الفنان أبو بكر عزت الفنية كان تجسيده لشخصية تاجر المخدرات "سليم" خلال أحداث فيلم "الإمبراطور" من بطولة "أحمد زكي، رغدة ومحمود حميدة".

وتناول الفيلم رحلة صعود زينهم الشاب المجرم الذي يبحث عن المال بأي شكل، ويكبرفي عالم الجريمة وتهريب المخدرات، يشاركه في رحلة الجريمة صديقه إبراهيم، وحينما ينجح ويصبح واحدا من أكبر مهربي المخدرات والمسيطر على سوقها في مصر بالتحالف مع مهرب أجنبي ، يتزوج بالراقصة حياة بعد أن يتخلص من سليم تاجر المخدرات وتستمر الأحداث، والفيلم من إخراج طارق العريان وكتب السيناريو والحوار السيناريست فايز غالي.

ضد الحكومة

قدم أبو بكر عزت شخصية "المحامي الفاسد" من خلال أحداث فيلم "ضد الحكومة" للمخرج عاطف الطيب، وناقش الفيلم فساد محامي التعويضات والذين يتحايلون على القانون ويستغلون الناس لتحقيق مكاسب مادية.

الفيلم من بطولة "أحمد زكي، لبلبة، عفاف شعيب والمنتصر بالله".

رحل عن الحياة الفنان أبو بكر عزت في 27 فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 72 عاما أثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركا تاريخا فنيا يقارب الـ250 عملا ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.