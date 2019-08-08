قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تقديم خدمات الكشف والذبح بالمجان خلال أيام العيد كاملة بـ 482 مجزرا حكوميا منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه تقرر وقف وإلغاء الراحات الخاصة بالأطباء البيطرين العاملين بالمجازر، ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، فضلا عن توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، وزيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة في ختم اللحوم المعروضة للبيع فى المحال، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

وأوضحت أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة المصريين فى المقام الأول والصحة العامة. وكذلك عدم تلوث البيئة بمخلفات الذبح، مناشِدة جميع المصريين الذبح فى المجازر الحكومية حفاظا على صحتهم والبيئة.