أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى دائرة "28 منازعات ضريبية"، بأحقية المعاق فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا.

واستند التقرير، الذي أشرف عليه المستشار محمد عبد الله الصعيدي رئيس الدائرة، إلى نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى ورد فى الأحكام الختامية به شمول قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة، ونص على إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة.

ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت في تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات على السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الإفراج الجمركى، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعى المعاق فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة مبيعات على سيارته المجهزة طبيبًا، والتى قام باستيرادها من الخارج، نظرًا لإعاقته البدنية التى يعانى منها.