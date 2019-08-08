أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء تطوير 5 أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس، بتكلفة إجمالية 31 مليونا و698 ألف جنيه مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات.

أوضح المحافظ أن خطة التطوير شملت سوق أبو عامر بالزقازيق أعلى ترعة أبو عامر بالزقازيق على مساحة 2150م2 يستوعب 108 وحدة بتكلفة 13 مليونا و12 ألف جنيه - سوق الأشراف بالزقازيق أعلى ترعة المسلمية المردومة بالزقازيق على مساحة 540م2، يستوعب 29 وحدة بتكلفة 4 ملايين و126 ألف جنيه - سوق السكة الحديد بفاقوس أعلى ترعة السماعنة المردومة على مساحة 880 م2 يستوعب 57 وحدة بتكلفة 6 ملايين و512 ألف جنيه - سوق الساعة بفاقوس أعلى ترعة السماعنة المردومة على مساحة 770 م2 يستوعب 38 وحدة بتكلفة 4.1 مليون جنيه - سوق العطار بفاقوس أعلى ترعة السماعنة المردومة على مساحة 690 م2 يستوعب 37 وحدة بتكلفة 3.84 مليون جنيه.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من تطوير الأسواق العشوائية، إعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وإقامة أسواق حضارية متنوعة الأنشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن.