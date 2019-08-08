قال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية حاتم القاضي، إنّه تم إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج دون مراجعة القنصليات، موضحًا أنّها قفزة نوعية للتسهيل على ضيوف الرحمن الوصول إلى الأراضي المقدسة.

وأشار القاضي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحج بمكة المكرمة، إلى نجاح برنامج "طريق مكة" الذي بدأ بدولة واحدة حتى وصل الآن إلى 5 دول: ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، وتونس، وصل من خلاله نحو 150 ألف حاج وكأنّهم في رحلة داخلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج السعودية أنّ نحو 3 آلاف رحلة جوية تقل ضيوف الرحمن، وصلت بين مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكة المكرمة، ووصل المدينة المنورة أكثر من 800 ألف حاج، على متن نحو 25 ألف حافلة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، دون حوادث.

وأوضح القاضي أنّ عدد الجولات الرقابية التي تمت للتأكد من جودة الخدمات في المدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، وصل إلى أكثر من 21 ألف جولة رقابية، إذ تحوّلت منى لمدينة متكاملة الخدمات، وجار نقل نحو أكثر من 45 ألف حاج من مساكنهم إلى مشعر منى بداية من الليلة.

وزاد المتحدث باسم وزارة الحج السعودية أنّ الوزارة استعدت بأكثر من 70 ألف مدرب و3 آلاف متطوع مسجلين في برنامج "كن عونًا" لمساعدة الحجاج، إلى جانب تجهيز نحو أكثر من 350 ألف خيمة مكيفة لاستضافة الحجيج بمشعري منى وعرفات.

وتابع القاضي أنّ الوزارة أعدت برنامجًا لتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات، تم تسليمه للقائمين على شؤون الحج، لضمان خروج الحجاج بشكل آمن وفي التوقيتات المجدولة لخروجهم.

وعُقد المؤتمر الصحفي للحج بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمدينة مكة المكرمة، بمشاركة وزارة الصحة والحج والعمرة السعودية/ ورئاسة أمن الدولة.