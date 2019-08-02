قال علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، إن أعداد حجاج بيت الله التي تمر عبر ميناء نويبع هذا العام، تضاعفت، مقارنة بموسم الحج في العام الماضي.

وأشار إلى أن الميناء شهد في الموسم الماضي سفر وعودة 6 آلاف حاج، بينما يشهد هذا الموسم سفر وعودة 12 ألفا و 500 حاج، لذلك جرى رفع حالة الطوارئ القصوى لاستعاب هذه الزيادة.

وأكد أن الميناء شهد مغادرة 9 آلاف حاج حتى الآن دون تلقي أي شكاوى، ومن المقرر أن يغادر آخر فوج للحجاج، غدا السبت، وسيقوم اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوديع أفراده.

وأوضح أنه تم تطوير قرية الحجاج على أعلى مستوى، وتجديد وصيانة دورات المياه بها، وتزويدها بأعداد من المراوح والمكيفات، و31 ثلاجة لمياه الشرب على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى وجود فريق طبي متكامل في قرية الحجاج، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج، وتزويد المستشفى بكميات إضافية من الأدوية والأمصال، مع تمركز عدد من سيارات الإسعاف بالميناء والمزودة بالتجهيزات الطبية كافة، وعدد آخر منها في القرية، وأتوبيسات لنقل الحجاج إلى الميناء.