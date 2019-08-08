نظمت كلية طب بنين الأزهر في القاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق عميد الكلية، احتفالية كبرى تحت عنوان "يوم الوفاء" لتكريم الدكتور أحمد سليم عميد الكلية السابق.

شارك في الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري بطنطا، والدكتور مجدي الدهشان وكيل الكلية، ولفيف من رؤساء الأقسام بكلية الطب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وأشاد الحضور حسب بيان المركز الإعلامي للجامعة، بجهود الدكتور أحمد سليم في نهضة الكلية، وتحقيق عدد كبير من الإنجازات المهمة خلال فترة عمادته لكلية طب بنين الأزهر، مشيرين إلى ما شهدته الكلية من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، والتعاون مع باقي مكونات قطاع الطب بالجامعة في القاهرة والمحافظات الأخرى، واهتمامه بمختلف المؤتمرات العلمية والملتقيات الجامعية والأنشطة الطلابية، والدور الكبير للكلية في خدمة صحة المجتمع المصري، ما كان له الأثر الإيجابي في حصول قطاع الطب في جامعة الأزهر على تقدير ممتاز خلال زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي.

يذكر أنّ كلية طب الأزهر كانت من أوائل الكليات التي طبّقت نظام الطب التكاملي لتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية، إضافة إلى أنّها من أكثر الكليات تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والطبية المناظرة على مستوى الجمهورية، وكانت في طليعة الكليات التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.