قرر مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، منح أسر ضحايا غرب المنيا إعانة قدرها 100 ألف جنيه، بواقع 25 ألفا لكل متوفى، ووجه وزير الزراعة الشكر لمجلس إدارة الجمعية على موقفهم النبيل تجاه أسر الضحايا.

وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية، أنه سوف يقوم بصرف هذه الإعانة لورثة الضحايا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ولقي كل من محمد نبيل (سائق)، وجمال محمد علي (عامل بقطاع الإنتاج)، وأحمد رجب (بمعهد الأراضي والمياه)، وعمر الضوى صادق (عامل بالمشروع) مصرعهم في حادث سير نتيجة اصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية.

وكان وزير الزراعة قد قرر صرف إعانه عاجلة 30 ألف جنيه لكل أسرة، ووجه بتقديم كافة أوجه المساعدة لأسر الضحايا شهداء العمل والإنتاج.