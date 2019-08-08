قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إنّ وحدات الإنقاذ النهري انتشلت جثمان "طارق شوقي" والد عروس حادث معهد الأورام، أمس، وسلّمتها للأسرة بعد التأكد منها.

ورجح المصدر لـ"الوطن" أنّ الضحية سقط في مياه النيل عقب انفجار السيارة ولفظ أنفاسه بها، موضحا أنّ أسرة العروس تسلمت جثة لفتاة، وتم دفنها، وما زالت أجهزة الأمن تفحص باقي الأشلاء لتحديد هويتها.

كشفت وزارة الداخلية عن أنّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة الأحد، أوضح أنَّها مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، وكان بداخلها كمية من المتفجرات، وأنّ السيارة كانت في طريقها لأحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ الفحص المبدئي أكد أنّ الانفجار نتيجة تصادم سيارة ملاكي بـ3 سيارات، وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 22 مواطنًا وإصابة 45 آخرين بإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.