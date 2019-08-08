ستقدم "Mitsubishi Motors" لعملائها خطة شحن منخفضة السعر للسيارات الكهربائية، ستطلقها "MC Retail Energy" بدءً من 1 أكتوبر 2019 لدى بعض الوكلاء التابعين لـ"MMC" في اليابان.

وستسمح هذه الخطة بالشحن غير المحدود للسيارات الكهربائية خلال ساعات معينة بعد منتصف الليل على أساس يومي، لتشجيع انتشار السيارات الكهربائية، وسيتم تقديم هذه الخطة للعملاء في بعض الوكلاء المعتمدين في "MMC" عند قيامهم بشراء Outlander PHEV، وهي مركبة كهربائية هجينة، أو i-MiEV، مركبة كهربائية.

ومن خلال الاستماع المستمر لآراء العملاء حول مدى ملائمة هذه الخطة، ستعمل MMC مع MCRE لتوسيع عدد المتاجر التي يتم تقديم الخطة فيها، مع النظر أيضًا في طرق لجعل الخدمات أكثر ملائمة.

وسيقوم المتعاملون المشاركون بتزويد المنشورات بتفاصيل الخطة، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قريبًا على موقع "MCRE" الرسمي.

وستستمر شركة "إم إم سي" في شراكة مع الشركات التي تقدم خدمات جديدة لتزويد الكهرباء، بينما تسعى جاهدة لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ويمكن استخدامها كمصادر طاقة طارئة خلال الكوارث الطبيعية.