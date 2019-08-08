استقر سعر الذهب، اليوم، في البورصات العالمية، ليحوم قرب المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، وفقا لما قالته وكالة "رويترز".

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1501 دولار للأوقية "الأونصة".

وارتفعت الأسعار، أمس، بما يزيد على 2% لتتجاوز حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل2013، وفقا للوكالة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1515.20 دولار للأوقية، ونوّه تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو، أمس، بانفتاحه على خفض الفائدة لتعزيز التضخم ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.

وفي مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي، فاجأت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند الأسواق بالإقدام على تيسير قوي للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي في الفلبين أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وسعت أسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع يوم الخميس مع إعلان بكين عن أرقام أفضل بشأن التجارة بينما تكبح أيضا انخفاضا في اليوان، ما يوفر تهدئة مؤقتة للمخاوف من حرب عملات عالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.11 دولار للأوقية، لتكون قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام والذي لامسته في الجلسة السابقة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 865.84 دولار وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1424.64 دولار للأوقية.